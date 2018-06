Chelsea bate Manchester United e salva temporada com título da Copa da Inglaterra

Com um gol de pênalti de Hazard, o Chelsea venceu o Manchester United por 1 a 0 neste sábado, no estádio de Wembley, em Londres, e faturou o título da Copa da Inglaterra. A conquista pode ser encarada como a salvação da temporada irregular do clube.

O time do técnico Antonio Conte, que não deve permanecer no comando da equipe, encerra a temporada com o título que ajuda a minimizar o fracasso no Campeonato Inglês. O Chelsea não repetiu o desempenho que o levou à conquista da competição e terminou o torneio em quinto, ficando sem uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Com o título, o Chelsea tornou-se o terceiro maior campeão da Copa da Inglaterra ao lado do Tottenham, com oito troféus. Apenas o próprio United, com 12 taças, e o Arsenal, com 13, venceram mais vezes o torneio. O time londrino não vencia a mais antiga competição de futebol do mundo desde 2012, quando derrotou o Liverpool na final.

O gol da conquista foi marcado por Hazard, aos 22 minutos da primeira etapa. O atacante belga, que atingiu neste sábado a marca de 300 jogos disputados pelo Chelsea, sofreu pênalti de Jones. E ele mesmo cobrou com categoria para deixar o time londrino com a vantagem que seria mantida até o apito final. Após o jogo, os técnicos Antonio Conte e José Mourinho, desafetos declarados, se abraçaram discretamente.

Em campo, o que se viu foi um domínio falso do Manchester United. O time de Mourinho teve mais posse de bola mas não ameaçava, errava muitos passes e via o adversário criar mais chances de gol, sendo eficiente em uma delas.

O lance capital da partida teve Hazard como protagonista. O belga bagunçou a defesa adversário e foi derrubado pelo zagueiro Jones dentro da área. Cobrou com muita tranquilidade, deslocando o goleiro De Gea, para abrir o placar em Wembley.

Após a vantagem adquirida, os comandados de Conte, que armou a equipe com três zagueiros e três volantes, deixando o brasileiro Willian no banco, e apenas Hazard e Giroud na linha ofensiva, se defendeu com maestria das ofensivas do time de Manchester.

Na segunda etapa, o United até chegou ao gol de empate, com Alexis Sánchez, em rebote de Courtois após cabeceio de Jones. No entanto, o chileno estava em posição de impedimento e a arbitragem invalidou o gol.

Armado no contra-ataque, o Chelsea quase fez o segundo com Alonso, mas o espanhol parou em De Gea e o placar permaneceu em 1 a 0 até o final, para a alegria do Chelsea, que se redime da má temporada com o título da Copa da Inglaterra.