Chelsea bate o Liverpool e fecha o ano em 3º no Inglês

LONDRES - Em uma luta ferrenha pelo título do Campeonato Inglês desta temporada, em que até sete equipes têm chances de obter este feito, um confronto direto por de ser decisivo. O Chelsea não quis desperdiçar o fato de jogar em casa e, neste domingo, pelo encerramento da 19.ª rodada, derrotou de virada o Liverpool por 2 a 1, no estádio Stamford Bridge, em Londres.

Agora com metade do campeonato disputado, o Chelsea fecha o ano de 2013 - a próxima rodada será nesta quarta-feira, dia 1.º de janeiro de 2014 - na terceira colocação, com 40 pontos. O time do técnico português José Mourinho segue colado nos rivais Arsenal, líder com 42, e Manchester City, vice com 41. O Liverpool, que antes do Natal estava em primeiro lugar, perdeu duas vezes seguidas (para Manchester City e Chelsea) e caiu para a quinta posição, com 36 pontos.

Em campo, o time de Liverpool começou bem e conseguiu abrir o placar logo aos 3 minutos de jogo. O meia brasileiro Phillippe Coutinho bateu falta pelo lado esquerdo e, depois de bate e rebate dentro da área, a bola sobrou limpa para o zagueiro Skrtel chutar para o gol.

A virada do Chelsea aconteceu ainda no primeiro tempo. Aos 18 minutos, o atacante belga Hazard acertou um belo chute da entrada da área, no ângulo esquerdo alto do goleiro Mignolet, e empatou o jogo. Aos 33, após boa jogada do brasileiro Oscar no lado direito da área adversária, o meia cruzou rasteiro para a pequena área e o centroavante camaronês Samuel Eto´o se antecipou à zaga para marcar o segundo gol.

Também em Londres, mas no estádio White Hart Lane, o Tottenham se reabilitou do empate com o West Bromwich na rodada passada e, neste domingo, ganhou facilmente do Stoke City por 3 a 0. No jogo que teve a volta do volante brasileiro Paulinho (ex-Corinthians), que cumpriu três partidas de suspensão, o clube da casa ganhou com os gols de Roberto Soldado (em cobrança de pênalti), Dembélé e Lennon.

Com a vitória, o Tottenham chegou aos 34 pontos, empatado com o Manchester United, mas em sétimo lugar nos critérios de desempate. Já o Stoke City, com 21 pontos, está na 12.ª colocação, bem distante da zona de rebaixamento.