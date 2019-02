Chelsea bate o Malmö na Suécia e encaminha vaga às oitavas da Liga Europa

O Chelsea visitou o Malmö nesta quinta-feira, poderia ter goleado, mas saiu de campo com vantagem na briga pela classificação às oitavas de final da Liga Europa. Mesmo atuando na Suécia pela fase eliminatória do torneio, o time inglês derrotou o adversário por 2 a 1.

O resultado diminuiu um pouco o abalo pelo vexame protagonizado no fim de semana, quando o Chelsea foi atropelado pelo Manchester City, que fez 6 a 0 pelo Campeonato Inglês. Agora, o time londrino pode até perder por 1 a 0 na quinta que vem, em casa, que estará classificado.

Depois de um começo de jogo morno, o Chelsea abriu o placar aos 29 minutos, quando Pedro cruzou da direita, Nielsen furou e Barkley teve liberdade para dominar e marcar. Os visitantes ainda pressionaram e chegaram a criar algumas oportunidades, mas foram para os vestiários com a vantagem mínima.

Na etapa final, o Chelsea foi ainda mais ofensivo e ampliou aos 12, com um belo gol. Willian recebeu com liberdade pela esquerda, driblou o zagueiro e tocou no meio para Giroud, que finalizou de letra para a rede.

O próprio Giroud, Pedro e Barkley ainda desperdiçaram ótimas oportunidades. Os visitantes acabariam sendo castigados aos 34, quando David Luiz errou, Rosenberg arrancou em contra-ataque e tocou para Christiansen selar o resultado.

Na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk empatou com o Eintracht Frankfurt por 2 a 2, mesmo com um jogador a menos durante quase toda a partida, graças aos brasileiros. Stepanenko foi expulso logo aos dois minutos, mas Marlos e Taison marcaram para garantir a igualdade. Mesmo assim, os alemães podem até ficar no 0 a 0 na volta, em casa, que ficarão com a vaga.

Na Bélgica, o Brugge recebeu o Red Bull Salzburg e venceu por 2 a 1, abrindo ligeira vantagem para o duelo de volta, na Áustria. Pelo mesmo placar, na República Checa, o Viktoria Plzen derrotou o Dínamo Zagreb. As duas equipes se reencontrarão semana que vem, na Croácia.