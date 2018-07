Chelsea bate o Southampton e alcança a quarta vitória consecutiva no Inglês

Gol do Diego Costa 0-2 pic.twitter.com/HPm4edc4nX — CH£L$E4 M1L GR4U (@chelsea_milgrau) 30 de outubro de 2016

O Chelsea derrotou o Southampton por 2 a 0 neste domingo, fora de casa, e alcançou o quarto triunfo consecutivo no Campeonato Inglês, em sua 10.ª rodada. Com o resultado, a equipe visitante se manteve na quarta colocação, com 22 pontos, a apenas um de distância dos líderes Manchester City, Arsenal e Liverpool. Os anfitriões caíram para nono, com 13.

Desde abril de 2015 que o Chelsea não conseguia uma sequência tão boa de resultados. E o que é melhor, os quatro triunfos consecutivos aconteceram sem a equipe sequer sofrer um gol. Um dos fatores que pode explicar esta nova fase é a linha de três zagueiros que o técnico italiano Antonio Conte passou a adotar no Chelsea nas últimas rodadas com Gary Cahill, Azpilicueta e David Luiz, único brasileiro titular na equipe no duelo deste domingo.

O meia William entrou no segundo tempo no lugar de Pedro quando o placar já estava 2 a 0. Oscar permaneceu no banco de reservas. Os gols da partida foram marcados por Hazard e Diego Costa, que é brasileiro naturalizado espanhol.

Em campo, o Chelsea ignorou o fato de o Southampton ter um grande desempenho em casa e foi para cima. Os anfitriões estavam invicto em seus domínios há nove jogos, desde fevereiro. Apesar disso, os visitantes começaram pressionando e abriram o marcador logos aos seis minutos. Hazard recebeu pela direita e chutou por entre as pernas do goleiro Forster.

No segundo tempo, o Chelsea continuou impondo o ritmo de jogo e ampliou o marcador com um belo gol de Diego Costa. Hazard cobrou falta curta pela esquerda. O centroavante levou para o meio e bateu no canto oposto de Forster.

O Chelsea agora tentará manter o embalo no próximo sábado, quando recebe o Everton pelo Campeonato Inglês. O Southampton entra em campo antes. Na quinta-feira, enfrentará a Internazionale, em Milão, pela Liga Europa. Pela competição nacional, visitará o Hull City no domingo.

Em outro duelo deste domingo, o Everton derrotou o West Ham por 2 a 0, em casa. Lukaku e Barkley marcaram os gols da vitória. Com o resultado, o time anfitrião subiu para a sexta colocação, com 18 pontos. Os visitantes caíram para o 16.º lugar, com 10, a três da zona de rebaixamento.