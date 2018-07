Chelsea bate Spartak Moscou e lidera o Grupo F O Chelsea superou o excesso de desfalques e as más lembranças do Estádio Luzhniki para manter a campanha perfeita na Liga dos Campeões da Europa e se isolar na liderança do Grupo F. Nesta terça-feira, fora de casa, o time londrino se impôs e superou o Spartak Moscou por 2 a 0, com gols marcados no primeiro tempo.