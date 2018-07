Chelsea bate Tottenham e segue líder e invicto no Campeonato Inglês

LONDRES - O Chelsea manteve a liderança do Campeonato Inglês ao derrotar o Tottenham por 4 a 2, fora de casa, no White Hart Lane, em um duelo emocionante, com duas viradas, que abriu a oitava rodada da competição. O espanhol Juan Mata foi o principal destaque do triunfo neste sábado ao marcar dois gols e dar um passe para outro.

Com a vitória, o Chelsea chegou aos 22 pontos no Campeonato Inglês, com sete de vantagem para Manchester United e City, que ainda vão entrar em campo neste sábado. O Tottenham permanece com 14 pontos e está na quinta colocação, mas deve ser ultrapassado por várias equipes neste fim de semana.

O duelo deste sábado marcou o reencontro do técnico André Villas-Boas com o Chelsea, clube que o demitiu durante a temporada 2011/2012 do futebol europeu. E o treinador português não conseguiu manter a boa fase do Tottenham. A equipe teve um início irregular no Campeonato Inglês, mas vinha embalado por uma sequência de quatro vitórias, além de uma invencibilidade de seis jogos. Derrotado, vai ficar mais longe da briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Pressionado durante boa parte do primeiro tempo, o Chelsea, que teve os brasileiros David Luiz, Ramires e Oscar como titulares, abriu o placar aos 17 minutos, com um chute de fora da área de Cahill. O Tottenham, apesar de ser mais ofensivo, só conseguiu reagir no segundo tempo.

O time do brasileiro Sandro, que começou jogando, empatou o duelo no primeiro minuto da etapa final, com Gallas, de cabeça, após passe de Verthongen. O gol da virada do Tottenham saiu aos nove minutos. Lennon finalizou e Defoe desviou o chute para marcar.

O Chelsea, porém, conseguiu se recuperar e empatou o duelo aos 21 minutos. Oscar cruzou, Gallas cortou parcialmente, mas a bola sobrou para Mata na entrada da grande área. O espanhol chutou colocado e fez 2 a 2. Mata voltou a marcar aos 23 minutos, quando recebeu passe de Hazard e tocou na saída de Friedl.

O triunfo do Chelsea foi garantido aos 45 minutos. Mata roubou a bola de Walker, entrou na área e passou para Sturridge, que empurrou para as redes e definiu o triunfo por 4 a 2 do líder do Campeonato Inglês.