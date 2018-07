Chelsea bate Valencia e avança na Liga; Barcelona goleia

A equipe inglesa precisava ganhar para garantir vaga no Grupo E e começou bem a partida, marcando logo aos 3 minutos através do atacante Didier Drogba.

O brasileiro Ramires ampliou aos 22 e Drogba fechou o placar no segundo tempo.

O Valencia ficou em terceiro lugar na chave e disputará agora a Liga Europa.

No outro jogo do grupo, o Bayer Leverkusen empatou em 1 x 1 com o Racing Genk fora de casa e terminou na segunda colocação, com 10 pontos, um a menos que o Chelsea.

O Barcelona, já classificado para a fase eliminatória e que disputa o Mundial de Clubes este mês, venceu com dois gols de Pedro e gols de Sergi Romero e Martín Montoya, pelo Grupo H.

No outro confronto da chave, o Milan desperdiçou uma ventagem de dois gols e empatou por 2 x 2 com o Viktoria Plzen, fora de casa.

O campeão italiano ganhava com gols dos brasileiros Alexandre Pato e Robinho no início do segundo tempo, mas a equipe tcheca empatou através de David Bystron e Michal Duris no final da partida.

Pelo Grupo G, o Zenit São Petesburgo segurou um empate por 0 x 0 diante do Porto e se garantiu nas oitavas de final, enquanto o time português disputará a Liga Europa. O líder da chave foi o surpreendente Apoel Nicosia, do Chipre.

Já o Olympique Marseille marcou duas vezes nos últimos cinco minutos para vencer o Borussia Dortmund por 3 x 2 e também se classificar entre os 16 melhores da competição.

(Reportagem de Mike Collett em Londres e Iain Rogers em Madri)