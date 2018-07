Chelsea cede empate ao Newcastle nos acréscimos

O gol de empate aconteceu nos acréscimos, minutos depois que o zagueiro brasileiro Alex parecia ter garantido ao time de Londres os três pontos ao deixar o placar em 2 x 1 com sete minutos para terminar o segundo tempo.

O primeiro gol do Chelsea foi marcado por Branislav Ivanovic aos dois minutos de jogo, mas a liderança durou pouco quando o chute de Jonas Gutierrez foi desviado e acabou no gol do time londrino.

O Chelsea tem 71 pontos em 37 partidas e ainda pode ser alcançado pelo Arsenal até o fim da competição. O Arsenal tem 67 pontos em 36 jogos e enfrenta o Aston Villa em jogo ainda neste domingo.

Nas outras partidas, o Liverpool pode garantir a quinta colocação e uma vaga na próxima temporada da Liga Europa se roubar o lugar de Tottenham Hotspur. A partida entre os dois times será no estádio do Liverpool em Anfield.

O West Ham United pode ser o primeiro time a ser rebaixado no campeonato se não conseguir vencer o também ameaçado Wigan Athletic no estádio DW.

O Manchester United conquistou o campeonato inglês no sábado e quebrou o recorde de conquistas com 19 títulos.