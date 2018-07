Chelsea cede empate e continua longe do líder do Campeonato Inglês

LONDRES - O Chelsea não soube aproveitar a partida que possuía a menos no Campeonato Inglês, por causa da sua participação no Mundial de Clubes, para se aproximar dos líderes da competição nacional. Nesta quarta-feira, em casa, a equipe londrina chegou a abrir vantagem no primeiro tempo, mas apenas empatou por 2 a 2 com o Southampton.

Com o empate, o Chelsea está com 42 pontos no Campeonato Inglês, na terceira colocação, 13 a menos do que o líder Manchester United e a seis do Manchester City. Assim, agora a equipe deve se concentrar na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa - o Tottenham está na quarta colocação com 40 pontos e o Everton é o quinto com 37. Já o Southampton, na briga contra o rebaixamento, ocupa o 15º lugar, com 22 pontos.

Nesta quarta, o Chelsea abriu 2 a 0 no primeiro tempo. Aos 25 minutos, Demba Ba fez o seu 14º gol neste Campeonato Inglês, um a menos do que Luis Suárez e a três do artilheiro Van Persie. O segundo gol do time londrino saiu aos 45 minutos e foi feito por Hazard.O Southampton, porém, conseguiu arrancar o empate no segundo tempo. Lambert, aos 13, e Puncheon, aos 30 minutos, fizeram os gols do time visitante.