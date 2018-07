Chelsea cede empate no fim e tropeça em casa; United leva virada fora

O Chelsea queimou parte de sua "gordura" na liderança do Campeonato Inglês neste sábado. Diante de sua torcida, no Stamford Bridge, o time londrino até saiu na frente, com gol aos 13 minutos de jogo, mas cedeu o empate ao Burnley nos minutos finais e não conseguiu passar do 1 a 1. Na briga pelas primeiras posições, o Manchester United foi ainda pior, ao levar uma virada do Swansea City. Fora de casa, o Arsenal venceu o Crystal Palace.

A partida entre Chelsea e Burnley foi marcado por manifestações das arquibancadas contra os torcedores flagrados em episódio racista na terça-feira, em Paris. Ingleses impediram a entrada de um francês negro em uma vagão do metrô, gerando críticas e repúdio por parte da diretoria do Chelsea. Os fãs presentes no Stamford Bridge fizeram sua parte com faixas e cartazes condenando o ato de racismo.

Dentro de campo, o líder disparado do Inglês começou a partida com Filipe Luís, Oscar e Cuadrado entre os titulares, enquanto Willian e Ramires iniciaram no banco - entraram em campo depois do intervalo.

E, com esta formação, a equipe parecia no caminho certo para somar mais três pontos quando Eden Hazard fez jogada individual pela direita e foi até a linha de fundo. O cruzamento rasteiro encontrou na área o lateral Ivanovic, que só completou para as redes, aos 13 minutos.

Em vantagem, o time da casa não teve problemas para manter a vantagem no segundo tempo. Até que Nemanja Matic levou o cartão vermelho e deixou os anfitriões com um a menos em campo. O Burnley aproveitou o momento favorável e foi para cima. Em cobrança de escanteio na área, Ben Mee escorou de cabeça e decretou o empate no placar, aos 36 minutos da etapa final.

Com o tropeço, o Chelsea chegou aos 60 pontos e abriu espaço para o Manchester City descontar parte da diferença na tabela. O City, com 52 pontos, enfrenta ainda neste sábado o Newcastle United, em casa.

Quem se aproximou na classificação foi o Arsenal. O time de Londres desbancou o Manchester United da terceira colocação ao vencer o Crystal Palace por 2 a 1, com gols de Santi Cazorla, de pênalti, e Olivier Giroud. O Arsenal soma agora 48 pontos, contra 47 do United.

A equipe de Manchester não resistiu ao Swansea City e foi superado por 2 a 1. Ki Sung-Yueng e Bafetimbi Gomis marcaram para os anfitriões, enquanto Ander Herrera anotou o gol do United.

Pela mesma rodada, o Stoke City derrotou o Aston Villa por 2 a 1, fora de casa. Com o mesmo placar, o Hull City superou o Queens Park Rangers, em seus domínios. Sunderland e West Bromwich empataram sem gols.