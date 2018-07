Chelsea chega a acordo para contratar espanhol Romeu

Romeu atualmente está a serviço da seleção da Espanha na Copa do Mundo Sub-20 na Colômbia, que vai de 29 de julho a 20 de agosto, e teria que passar por um exame médico e acertar cláusulas pessoais com o time londrino.

Villas-Boas disse que o futebolista de 19 anos seria ideal para reforçar o meio campo com o ganês Michael Essien, afastado por até seis meses para se recuperar de uma cirurgia no joelho depois de sofrer uma lesão em um ligamento.

"É um setor no qual estamos lutando com os números, não somente depois da contusão de Michael", declarou Villas-Boas em entrevista coletiva em Bangcoc durante a turnê asiática de pré-temporada do Chelsea.

"Oriol é um jogador de futuro brilhante, ainda tem que evoluir e se provar como jogador. Ele é um dos jovens mais brilhantes e interessantes... com sorte vamos concordar nos termos e ele poderá fazer um exame médico."

"Repito, estamos longe de chegar a um acordo pessoal com ele", acrescentou.

Romeu iniciou sua carreira como juvenil no Espanyol, foi para a academia do Barcelona em 2004 e disputou 49 jogos com o time reserva do clube antes de estrear na primeira divisão espanhola em maio.