Chelsea comemora boa vantagem, mas prega cautela

"Ainda não estamos classificados. É um pensamento perigoso pensar que já passamos. Estamos numa boa posição, mas não é um resultado com o qual você possa relaxar no jogo de volta", afirmou o técnico interino do Chelsea, Roberto Di Matteo, que assumiu o comando do clube inglês recentemente, após a demissão de André Villas Boas.

Di Matteo aproveitou para fazer uma comparação com a situação vivida pelo Chelsea na fase anterior da Liga dos Campeões, quando perdeu para o Napoli por 3 a 1 na Itália e conseguiu a vaga ao ganhar por 4 a 1 em Londres. "Tivemos uma montanha para escalar contra o Napoli. Agora, teremos uma montanha novamente, mas um pouco menor", avaliou.

Enquanto Di Matteo elogiou o Chelsea por ter sido "sólido defensivamente e bem organizado" no jogo de terça-feira, o técnico do Benfica considerou que a derrota foi injusta. "Não merecemos perder. Fomos o melhor time na maior parte do jogo e criamos a maioria das chances", disse Jorge Jesus. "Ainda não acabou. Podemos reverter", completou.