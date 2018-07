Chelsea condena torcedores filmados em atos racistas em Paris

O Chelsea condenou um incidente, capturado em imagens de vídeo amador no metrô de Paris, que mostra torcedores do time empurrando um homem negro para fora de um trem e cantando "nós somos racistas".

O vídeo foi feito na terça-feira à noite antes do empate por 1 a 1 entre Chelsea e PSG, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. É possível ouvir os homens gritando "nós somos racistas, somos racistas, e essa é a maneira que gostamos".

Paul Nolan, britânico residente em Paris que fez o vídeo, disse à Rádio Four da BBC que os torcedores pareciam "muito agressivos" e foi uma "cena feia". Nolan contou que o incidente ocorreu por volta das 19h30, no horário local, 1h15 antes do início da partida.

"Um trem chega e eu vejo um monte de gente, muito lotado, parece haver algo acontecendo", disse Nolan à rádio BBC. "As pessoas dentro são britânicos e torcedores do Chelsea. Eles estão cantando ''Chelsea, Chelsea, Chelsea''. Antes ouvimos cânticos racistas, houve algumas menções sobre a Segunda Guerra Mundial. Eles pareciam muito agressivos".

O Ministério Público de Paris abriu uma investigação sobre o incidente na estação Richelieu-Drouot. Os homens no vídeo, incluindo a vítima, ainda não foram identificados, disse a porta-voz do escritório da procuradoria Agnes Thibault-Lecuivre. A Prefeitura de Paris informou à polícia que não havia sido apresentada nenhuma queixa relacionada às imagens. Um porta-voz disse que a polícia, incluindo cerca de dez oficiais britânicos, foi deslocada para áreas de Paris na terça-feira e impediu várias brigas. Ele acrescentou que a polícia havia tomado ciência do vídeo havia pouco tempo, mas, como os rostos estão claramente visíveis, deve ser fácil identificar os homens.

A Polícia Metropolitana de Londres disse que vai analisar as imagens para ver se alguma medida pode ser aplicada, e ajudará as autoridades francesas a "identificar as pessoas envolvidas e apoiá-las em qualquer ação que eles decidirem tomar".

O Chelsea, cuja imagem foi seriamente manchada na década de 1970 e 1980, quando a Frente Nacional, de extrema direita, recrutava integrantes entre seus torcedores, condenou o incidente nesta quarta-feira. "Vamos apoiar qualquer ação penal contra os envolvidos, e em caso de provas apontarem o envolvimento de detentores de carnês da temporada ou sócios do clube, eles sofrerão a mais forte possível ação contra eles, incluindo ordens de proibição".

A Uefa condenou o incidente, mas disse que não pode tomar qualquer ação. "Estamos consternados pelo incidente que aconteceu no metrô de Paris na terça-feira", disse em um comunicado. "No entanto, uma vez que ocorreu longe do estádio, isso está fora da área de ação da Uefa".