Chelsea confirma a contratação de zagueiro da seleção francesa sub-20

LONDRES - Como já virou costume nas últimas temporadas, o último dia da janela para transferências europeias em janeiro está movimentado nesta sexta-feira. Um dos clubes que se mexeu e foi atrás de reforços é o Chelsea, que anunciou mais uma contratação para seu já estrelado elenco.

Trata-se do jovem zagueiro Kurt Zouma, que assinou contrato por cinco anos com o clube inglês, mas seguirá no St. Étienne, onde estava atuando, por empréstimo até o final da temporada. O jogador é considerado uma promessa do futebol francês e já atuou em 52 partidas do campeonato nacional, mesmo com a pouca idade.

Zouma sempre foi um dos destaques das categorias de base e participou da seleção francesa que conquistou a Copa do Mundo Sub-20 no ano passado. Ele se tornou o terceiro contratado pelo Chelsea nesta janela para transferências, depois que o clube anunciou o meia Nemanja Matic, ex-Benfica, e o ponta Mohamed Salah, ex-Basel.