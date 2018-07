Chelsea confirma contratação de goleiro português campeão da Eurocopa

O Chelsea confirmou nesta quinta-feira em seu site oficial a contratação do goleiro veterano Eduardo, campeão com a seleção portuguesa na Eurocopa de 2016. O jogador de 33 anos estava no Dínamo Zagreb e assinou contrato por uma temporada.

"Foi uma decisão muito fácil de tomar. O Chelsea é um grande clube e o Campeonato Inglês é uma competição magnífica", comentou o jogador ao site oficial do clube. "O Inglês é a melhor de todas as ligas, a mais competitiva e está em um nível melhor de onde estava agora. Estou pronto para o desafio", emendou.

O goleiro português tem 35 partidas por sua seleção e chega ao Chelsea depois de passagens por Braga, Beira-Mar, Vitória de Setúbal, Genoa, Benfica, Istanbul BB e Dínamo Zagreb. Eduardo disputará posição no Chelsea com o goleiro belga Thibaut Courtois e o bósnio Asmir Begovic.

Além da Eurocopa, Eduardo também defendeu a seleção portuguesa na Copa de 2010, quando terminou a competição com apenas um gol sofrido em quatro jogos. "Estou muito feliz em poder jogar pelo Chelsea e espero superar as expectativas que as pessoas tem sobre mim", finalizou.