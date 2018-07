Chelsea confirma contratação de Willian, ex-Corinthians

LONDRES - O Chelsea enfim confirmou a contratação do meia Willian, revelado pelo Corinthians. O time do técnico José Mourinho ganhou a disputa com o Tottenham, também da Inglaterra, e fechou o acerto com o brasileiro de 25 anos, que defendia o Anzhi Makhachkala, da Rússia.

"O Chelsea confirma que um acordo foi estabelecido entre Willian e o clube para a transferência do jogador brasileiro", anunciou o clube londrino, neste domingo, em seu site.

A imprensa inglesa especula que o Chelsea tenha superado a proposta do Tottenham ao oferecer 32 milhões de libras (cerca de 116 milhões) ao clube russo. O Tottenham teria feito oferta de 30 milhões de libras.

A contratação, contudo, ainda precisa superar uma barreira burocrática para ser oficializada. Segundo o Chelsea, o brasileiro precisa obter a licença de trabalho na Inglaterra para se juntar a Ramires, David Luiz e Oscar, outros brasileiros que defendem o clube londrino.

De acordo com os jornais ingleses, a contratação de Willian pelo Chelsea pode evitar a saída de Gareth Bale do Tottenham. O brasileiro poderia ser o substituto do meia do Tottenham, cotado para reforçar o Real Madrid nesta temporada europeia.