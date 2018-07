Chelsea confirma favoritismo e faz a final com o Corinthians

YOKOHAMA - O Chelsea será o adversário do Corinthians na decisão do Mundial de Clubes, no próximo domingo. Nesta quinta-feira, o time inglês, atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa, teve boa atuação, confirmou o seu favoritismo e derrotou o Monterrey, do México, por 3 a 1, em Yokohama, que também receberá o a decisão do torneio.

A semifinal desta quinta-feira foi acompanhada no estádio por vários jogadores do Corinthians, que na quarta se garantiu na decisão do Mundial com a sofrida vitória por 1 a 0 sobre o Al Ahly, do Egito. Agora, as equipes brasileira e inglesa vão decidir o Mundial neste domingo, às 8h30 (horário de Brasília). Antes, às 5h30, Al Ahly e Monterrey disputarão o terceiro lugar, também em Yokohama.

Nesta quinta-feira, o Chelsea foi bem superior na semifinal do Mundial de Clubes e não teve a sua vitória ameaçada em nenhum momento. Com atuações destacadas dos meias Hazard e Juan Mata, o time inglês envolveu o Monterrey com jogadas de velocidade e abriu 3 a 0 com certa facilidade. Assim, a equipe até se poupou após abrir a larga vantagem no começo do segundo tempo e só teve a sua defesa vazada nos instantes finais do duelo.

O JOGO

O técnico Rafa Benítez surpreendeu ao definir a formação do Chelsea, com o zagueiro brasileiro David Luiz sendo utilizado como volante, ao lado de Mikel. O treinador também escalou juntos os meias Oscar, Mata e Hazard, com Fernando Torres no comando do ataque.

Com essa formação, o Chelsea dominou completamente o início da partida e não deu espaços ao Monterrey, marcando a saída de bola do time mexicano, que não conseguia trocar passes na intermediária e abusou dos chutões. Logo no começo, a equipe londrina criou duas chances de gol, ambas com participação de David Luiz.

Aos três minutos, o brasileiro recebeu passe do compatriota Oscar na intermediária, avançou e chutou de fora da área. A bola saiu para fora, por cima do travessão. Depois, aos cinco minutos, David Luiz lançou Hazard. O meia belga entrou na área pela esquerda e finalizou cruzado, mas para fora.

Com o jogo sob controle, o Chelsea abriu o placar aos 16 minutos. Ashley Cole passou na entrada da área para Mata. O espanhol chutou forte e a bola entrou no canto direito da meta defendida por Orozco.

Após o gol, o Chelsea diminuiu o ritmo e permitiu que o Monterrey equilibrasse o jogo e criasse algumas oportunidades de gol, a maioria delas pelo lado direito da defesa do Chelsea, defendida pelo lateral Azpilicueta. Na principal, aos 27 minutos, Cardozo cruzou para De Nigris, que se antecipou a Cech e cabeceou por cima do travessão.

Com ritmo avassalador, o Chelsea definiu a sua classificação para a final do Mundial de Clubes nos instantes iniciais do segundo tempo. Logo no primeiro ataque da etapa final, Hazard avançou pela esquerda e tocou para Torres. O espanhol driblou o seu marcador e finalizou. A bola desviou em um marcador e entrou na meta do Monterrey.

O terceiro gol do Chelsea saiu em um rápido contra-ataque, aos três minutos. Torres tocou para Mata, que tentou dar um passe para Oscar. A bola, porém, tocou em Darvin Chávez e foi em direção ao gol do time mexicano. Na jogada seguinte, Hazard penetrou na grande área do Monterrey, driblou três marcadores e finalizou rasteiro. Dessa vez, Orozco conseguiu fazer a defesa.

Depois, porém, o Chelsea passou a administrar a sua larga vantagem. O Monterrey tentou esboçar uma reação e teve uma boa oportunidade de gol aos nove minutos, após um cruzamento, com De Nigris. Petr Cech, porém, abafou a jogada.

Exceto por essa jogada, o Chelsea não perdeu o controle da partida. Além disso, o time mexicano também evitou se lançar desesperadamente ao ataque e evitou correr riscos de deixar espaços para a velocidade dos meias da equipe londrina.

Assim, sem muito interesse das duas equipes, o ritmo do jogo diminuiu e os minutos finais pareciam apenas protocolares. O Monterrey, porém, ainda conseguiu fazer o seu gol, com De Nigris, que chutou rasteiro, na saída de Cech, aos 46 minutos. Nada, porém, que impedisse a classificação do Chelsea para a decisão do Mundial de Clubes.

LANCES DO JOGO

47 min - Fim de jogo.

46 min - GOOOOOOOLLLLL, do Monterrey. De Nigris faz o gol de honra dos mexicanos.

45 min - Serão dois minutos de acréscimos.

43 min - Equipes apenas esperam o apito final.

41 min - Monterrey não consegue nem dominar a bola.

40 min - Jogadores do Corinthians que acompanhavam o jogo deixam o estádio.

37 min - Substituições no Monterrey - Entram Solis e Carreño nos lugares de Meza e Delgado.

34 min - 36.648 presentes em Yokohama.

33 min - Substituição no Chelsea. Moses entra no lugar de Fernando Torres.

32 min - Corintianos gritam o nome do Monterrey, mas já sabem que adversário da decisão será o Chelsea.

28 min - Substituição no Chelsea. Entra Paulo Ferreira no lugar de Mata.

27 min - De Nigris tem noba chance, mas zaga abafa seu forte chute.

24 min - Cardoso bate, nas mãos de Cech, que defende sem problemas.

20 min - Lampard bate cruzxado, mas erra o alvo.

17 min - Substituição no Chelsea. Lampard entra no lugar de David Luiz.

13 min - Corintianos estão no estádio da final e os gritos de "Timão, ê, ô, Timão, ê, ô", ecoam.

11 min - Substituição no Monterrey. Entra Ozorio no lugar de Pérez.

9 min - Bela defesa de Cech em finalização de De Nigris.

4 min - Hazard passa como quer pelos marcadores e quase amplia. É um massacre do Chlesea.

2 min - GOOOOOOOOLLLLLL, do Chelsea. Torres avança pela esquerda e inverte a jogada, Mata recebe e cruza para trás, bola desvia em Chávez e vai para as redes.

17 seg - GOOOOOOOOLLLLLL, do Chelsea. Time inglês inicia com tudo a fase final, Hazard vai ao fundo, cruza e Fernando Torres amplia a vantagem ao chutar e contar com desvio na zaga.

0 MIN - Bola rolando para a fase final

SEGUNDO TEMPO

46 min - Fim do primeiro tempo.

42 min - Benítez coloca os reservas no aquecimento.

41 min - Com dificuldades no meio, Monterrey apela para os chuveirinhos.

37 min - Chelsea administra a posse de bola, com toques de pé em pé.

33 min - Torres recebe belo passe para ampliar o placar. Mas ao tentar matar no peito, apanha da bola.

31 min - Troca de passes dos ingleses até Mikel chutar sem perigo.

28 min - Corona toca para Delgado. O atacante manda pelo alto.

27 min - De Nigris perde a grande chance de empate para o Monterrey. Livre, ele cabeceia por cima, com Cech batido.

23 min - David Luiz, escalado como volante, parece um atacante do Chelsea, sempre aparecendo na frente.

22 min - Cole tenta surpreender com chute de longa distância. Orozco defende.

19 min - Mata cobra falta para a área e Ivanovic cabeceia para o alto.

17 min - GOOOOOOLLLLLLLL, do Chelsea. Oscar dá de calcanhar para Ashley Cole Cruzar. Mata recebe dentro da área e bate forte.

12 min - Meza amortece para o goleiro e quase entrega. Mexicano dá o carrinho e tira o gol de Oscar.

9 min - Hazard passa por dois e cruza no peito de Oscar. Antes de o atacante finalizar, a zaga afasta.

7 min - Primeira chegada dos mexicanos. De Nigris toca para Delgado cruzar nas mãoes de Cech.

5 min - David Luiz deixa Hazard na cara do gol. O atacante faz pose para abrir o placar e bate cruzado, para fora.

4 min - Oscar toca para David Luiz, que bate com perigo, por cima.

3 min - Chelsea toma a iniciativa do jogo e parte para o ataque.

0 min - Bola rolando em Yokohama

PRIMEIRO TEMPO

Escalações

Monterrey - Orozco; Pérez (Ozorio), Basanta, Mier e Chávez; Corona, Meza (Solis), Ayoví e Cardozo; De Nigris e Delgado (Carreño). Técnico: Victor Vucetich.

Chelsea - Cech; Azpilicueta, Ivanovic, Cahill e Ashley Cole; Mikel, David Luiz (Lampard), Mata (Paulo Ferreira) e Oscar; Hazard e Torres (Moses). Técnico: Rafa Benítez.

Gols - Mata, aos 17 minutos do primeiro tempo; Torres, aos 17 segundos e Mata, aos 2 do segundo.

Juiz: Carlos Vera (Equador).

Local: Estádio de Yokohama.