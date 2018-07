Chelsea confirma que Hazard ficará afastado pelo menos por 3 meses

O Chelsea confirmou nesta segunda-feira que o meia Eden Hazard perderá o início da próxima temporada europeia. De acordo com o clube inglês, o jogador belga vai ficar ao menos três meses afastado dos gramados por causa da fratura sofrida no tornozelo direito, no fim de semana, quando participava de treino da seleção do seu país.

Um dos melhores jogadores da última temporada europeia, Hazard se machucou em uma ação individual, sem a presença de outro jogador envolvido no momento em que sofreu a fratura ao torcer o seu tornozelo, no domingo. Ele foi submetido a uma cirurgia no local nesta segunda.

"Tudo deu certo na minha operação no tornozelo. Agora vou pegar a estrada da recuperação", afirmou o meia belga nas redes sociais. "Vou voltar mais forte. Obrigado a todos pelo apoio", declarou.

Por causa da lesão, o belga desfalcou a sua seleção no amistoso com a República Checa nesta segunda. Em Bruxelas, o time da casa venceu por 2 a 1. Ele também ficará fora da partida contra a Estônia, na sexta-feira, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018.

Pelo Chelsea, sua baixa causará maior estrago. Com o retorno do futebol inglês em dois meses, ele perderá ao menos um mês das competições nacionais. "Ele é esperado para voltar aos treinos em aproximadamente três meses", afirmou o Chelsea, em nota. Já é certo, portanto, o desfalque do meia na final da Supercopa da Inglaterra, contra o Arsenal, no dia 6 de agosto.

ESPECULAÇÕES SOBRE FUTURO

Hazard sofreu a fratura justamente em um momento em que começava a ser especulado na imprensa europeia como possível reforço de outros clubes para a próxima temporada. Entre eles estaria o Real Madrid, que acaba de conquistar o seu 12º título europeu ao bater a Juventus por 4 a 1 na final da Liga dos Campeões.

No último domingo, o meio-campista admitiu que estaria aberto a ouvir uma eventual proposta do clube espanhol e não descartou sair do Chelsea, mas enfatizou que no Real poderia amargar a reserva em uma equipe recheada de estrelas.