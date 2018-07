Chelsea confirma retorno de David Luiz após duas temporadas no PSG

O Chelsea oficializou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro David Luiz. Depois de passar duas temporadas no Paris Saint-Germain, o brasileiro retorna ao time inglês por um valor menor do que quando saiu.

O clube francês contratou o defensor por 50 milhões de libras (cerca de R$ 211 milhões em valores atuais) em junho de 2014 e agora o negociou com o Chelsea por 30 milhões de libras (aproximadamente R$ 126 milhões). O time inglês informou que agora falta o jogador realizar exames médicos para assinar contrato.

David Luiz foi contratado pela primeira vez pelo Chelsea em 2011, quando deixou o Benfica. Na equipe londrina, já conquistou a Liga dos Campeões, na temporada 2011/2012, a Liga Europa (2012/2013) e uma Copa da Inglaterra (2011/2012).

No Paris Saint-Germain, David Luiz formou dupla de zaga com Thiago Silva e chegou a atuar também como volante. O jogador ajudou o clube a conquistar todos os títulos nacionais nestes últimos dois anos: o Francês, a Copa da Liga Francesa, a Copa da França e a Supercopa da França.

Se a contratação for sacramentada, David Luiz será o quinto reforço do Chelsea nesta janela de transferências, que termina nesta quarta-feira. Além dele, o clube contratou Marcos Alonso (Fiorentina), Michy Batshuayi (Olympique de Marselha), N'Golo Kanté (Leicester) e Eduardo (Dínamo Zagreb).

VITÓRIA COMEMORA

Quem também deve ter comemorado a transferência de David Luiz do Paris Saint-Germain para o Chelsea são os dirigentes do Vitória. Por ter revelado o jogador, o time baiano tem direito a uma porcentagem da negociação.

Esse porcentual é reconhecido pela Fifa como mecanismo de solidariedade e pode chegar até a 5% do valor da transação. O valor é dividido por todos os clubes pelos quais o jogador passou entre os 12 e 23 anos de idade.