Chelsea confirma Terry, Lampard e Piazon no Mundial de Clubes

ZURIQUE - Apesar das passagens frequentes pelo departamento médico nas últimas semanas, o zagueiro John Terry e o volante Frank Lampard estão confirmados no elenco do Chelsea para o Mundial de Clubes da Fifa, que terá início no dia 6 de dezembro. Os jogadores constam na lista oficial do clube inglês divulgada nesta quinta pela Fifa.

Também aparece na relação o jovem brasileiro Lucas Piazon, incluído pelo técnico Rafa Benítez na lista de 12 jogadores. O meia-atacante, de apenas 18 anos, terá como companhia os compatriotas Ramires, Oscar e David Luiz.

Terry virou dúvida ao se machucar no duelo com o Liverpool, há cerca de 20 dias. O zagueiro voltava da longa suspensão, por acusação de racismo, quando sofreu forte choque com Luis Suárez, em rodada do Campeonato Inglês. Exames iniciais descartaram lesão grave. Mesmo sem jogar desde então, o defensor foi confirmado na lista de convocados.

Lampard, por sua vez, estava afastado desde o fim de outubro. Ele sofreu uma lesão na coxa em duelo contra o Shakhtar, na Ucrânia, em rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogador, cotado para deixar o clube em janeiro, ainda não tem data certa para voltar aos gramados.

Piazon, David Luiz, Oscar e Ramires não serão os únicos brasileiros em time estrangeiro neste Mundial. O Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, contará com os atacantes Maranhão e Rafinha, além de um meia colombiano. Todos os demais são do país de origem do clube.

Representante do Brasil no Mundial, o Corinthians já havia anunciado a lista de 23 jogadores na segunda-feira. A única novidade foi a ausência do meia peruano Ramírez. Por outro lado, foram inscritos o zagueiro Felipe e o meia Giovanni para surpresa da torcida. A delegação corintiana viaja para o Japão entre a noite da próxima segunda-feira e a madrugada de terça.