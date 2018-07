Chelsea confirma venda de Anelka para clube chinês

LONDRES - O Chelsea confirmou nesta segunda-feira a venda do atacante Anelka para o Shanghai Shenhua, da China. O clube inglês informou que chegou a um acordo para negociar o jogador francês, de 32 anos, de forma definitiva para a equipe chinesa na próxima janela de transferências do futebol europeu, marcada para janeiro.

Anelka vivia a temporada final de seu contrato com o Chelsea e teve a sua contratação também confirmada Shanghai Shenhua nesta segunda. O clube da China, porém, não informou maiores detalhes sobre a transação e nem mesmo disse qual será a duração do compromisso firmado com o atacante.

Sem citar fontes, o jornal francês L'Equipe afirmou na semana passada que o Shenhua ofereceu US$ 14,2 milhões por ano a Anelka e que o atleta jogaria por duas temporadas pela equipe chinesa.

Anelka foi contratado pelo Chelsea junto ao Bolton em janeiro de 2008. Com a camisa da equipe de Londres, marcou 59 gols em 185 jogos. O atacante também já defendeu Real Madrid, Paris Saint-Germain, Fenerbahçe, Manchester City, Liverpool e Arsenal.

Na última sexta-feira, Ma Yue, diretor de comunicação do Shenhua, já havia confirmado a negociação em andamento com Anelka e também que o clube deverá anunciar nesta semana a chegada do técnico francês Jean Tigana. Campeão da Eurocopa de 1984 como jogador, ele já dirigiu Bordeaux, Lyon, Monaco, Fulham e Besiktas. Com isso, o atacante deverá ter como outra motivação na China o fato de ser comandado por um compatriota.