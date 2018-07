Chelsea conquista a Copa da Inglaterra em jogo disputado

Didier Drogba marcou o gol da vitória no segundo tempo. Antes do gol, o time londrino acertou a trave em cinco momentos diferentes e Frank Lampard ainda desperdiçou um pênalti quando a partida estava próxima do seu fim.

A história do jogo poderia ter sido diferente se o meio-campista do Portsmouth, Kevin-Prince Boateng, marcasse o pênalti da mesma maneira que marcou durante a semifinal também em Wembley enquanto o placar estava inalterado. No entanto, o jogador viu Peter Cech defender a cobrança.

A vitória deu ao time de Londres o segundo título consecutivo da Copa da Inglaterra, já que no ano passado a equipe venceu o Everton. Essa foi a terceira conquista da equipe no torneio em quatro temporadas.

Ainda que os campeões do Campeonato Inglês tenham dominado a partida contra o rebaixado Portsmouth na primeira etapa, eles foram atrapalhados pela trave. Drogba (duas vezes), Frank Lampard, Salomon Kalou e John Terry acertaram a bola nos postes.

A partida ficou na mão do Chelsea quando Boateng perdeu o pênalti, cometido pelo substituto Juliano Belletti em Aruna Dindane, e salvo por Petr Cech com as suas pernas.

Drogba chutou uma falta colocada a 25 metros de distancia que também raspou na trave para garantir que o seu recorde pessoal de sempre marcar em todas as partidas do time em Wembley - três semifinais e três finais da Copa da Inglaterra.

Já Lampard chutou longe o pênalti quase no final da partida que foi cometido por Michael Brown sobre ele mesmo. Mesmo assim, o Chelsea já tinha feito o suficiente para se tornar o sétimo clube na história da Inglaterra a conquistar a dobradinha de títulos, feito que aconteceu apenas 11 vezes na história.

O time londrino confirmou o favoritismo sobre o rebaixado Portsmouth que sofre com sérios problemas financeiros e tem dívida avaliada em 201 milhões de dólares (358 milhões de reais). Ainda que especialistas tivessem previsto uma goleada do Chelsea, especialmente depois da última vitória do time no Campeonato Inglês por 8 x 0 sobre o Wigan, a partida foi muito disputada.