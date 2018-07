Chelsea contrata Schwarzer para reserva de Cech

LONDRES - Se Petr Cech é titular incontestável no Chelsea, o clube inglês nunca teve um reserva à altura para quando o checo não pudesse atuar. Pensando nisso, a diretoria acertou nesta terça-feira a contratação do experiente australiano Mark Schwarzer, de 40 anos, que estava no Fulham até o fim da última temporada.

Revelado pelo Marconi Stallions, da Austrália, ele passou por Dynamo Bresden e Kaiserslautern, ambos da Alemanha, até ir para a Inglaterra, em 1996, quando acertou com o Bradford City. O goleiro logo chamou a atenção do Middlesbrough, onde ficou por 12 temporadas, até finalmente acertar com o Fulham. Com tanto tempo no país, se tornou o primeiro jogador de fora da Inglaterra a atuar em mais de 500 partidas da primeira divisão local.

Em sua apresentação no Chelsea, Schwarzer fez questão de exaltar o novo time. "É um clube fenomenal", declarou. "É um dos maiores e melhores clubes no mundo e é uma honra assinar com o Chelsea. Eu não precisei de muito para ser convencido a vir para cá", completou.

Schwarzer chega para o banco de Petr Cech, um dos grandes destaques da equipe nos últimos anos. O experiente goleiro é titular da seleção australiana, pela qual já disputou 108 partidas, e foi fundamental na obtenção da vaga para a Copa do Mundo do ano que vem, que será disputada no Brasil.