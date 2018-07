Chelsea corre atrás do santista Neilton

SÃO PAULO - O dono do Chelsea, o russo Roman Abramovich, tem novo amor no futebol. Trata-se do santista Neilton, que estoutou na Copa São Paulo de Juniores deste ano ao fazer três gols na disputa com o Palmeiras. Neilton adota o estilo outro jogador do Santos mais famoso, o atacante Neymar, e mostra grande habilidade.

O Chelsea namora o atacante já para a próxima temporada. A notícia foi divulgada pelo jornal inglês, Daily Mirror. Abromovich, que administra o Chelsea de acordo com suas vontades, estartia disposto a pagar 5 milhões de euros pelo brasileiro - algo perto dos R$ 13 milhões. Depois que soube do interesse dos ingleses e do sucesso do menino na Copinha, a diretoria da Vila tratou de correr atrás de um novo contrato para o atleta, tornando a multa rescisória mais alta.

A boa notícia para o Santos é que o Manchester United também acompanha os passos do garoto de perto.