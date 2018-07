Chelsea dá adeus ao título se perder do City, diz treinador

O Chelsea avançou na terça-feira para as oitavas de final da Liga dos Campeões, ao vencer o Valencia por 3 x 0, mas o time vai mal no torneio nacional, e está apenas em quarto lugar, dez pontos atrás do invicto City.

"Para nós, continuamos a lutar pela 'Premier League' se ganharmos ou se empatarmos, (mas) o título se torna extremamente difícil se perdermos", disse Villas-Boas a jornalistas. "Ninguém vai desistir, mas 13 pontos será uma diferença enorme."

O City perdeu apenas 4 pontos em 14 rodadas, marcando 48 gols. Mas o time sofreu um duro revés na quarta-feira, quando foi eliminado da Liga dos Campeões, apesar de vencer o Bayern de Munique por 2 x 0.

Na semana passada, o Chelsea bateu o embalado Newcastle United por 3 x 0, e Villas-Boas, que andou ameaçado de demissão nas últimas semanas, disse que a recente melhora do seu time se deve principalmente a progressos na defesa.

O treinador disse que os últimos resultados mostram uma recuperação do Chelsea, e lembrou que o time acumula três vitórias consecutivas sem sofrer gol. "Isso significa que nossa defesa é competente, e que nossa organização defensiva é sólida."

