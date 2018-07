Após críticas, Chelsea declara 'apoio total' a José Mourinho

O Chelsea, atual campeão inglês, deu seu apoio total ao técnico José Mourinho apesar da início ruim da temporada. Após a derrota em casa por 3 a 1 no sábado para o Southampton, o português disse que o time teria que o demitir, porque ele não iria sair.

"O clube quer deixar claro que José continua com nosso total apoio", informou o clube inglês em nota em seu site oficial. "Como José mesmo disse, os resultados não foram bons o suficiente e as performances do time precisam melhorar. No entanto, acreditamos que temos o técnico certo para dar a volta por cima nesta temporada e ele possui o elenco para fazer isto".

O Chelsea já perdeu seis jogos em todas as competições nesta temporada e está em 16º na tabela da Liga Inglesa.