Chelsea defende invencibilidade para avançar contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões

As oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa chegam ao fim nesta quarta-feira, a partir das 17 horas (de Brasília), com um jogo praticamente protocolar para o Bayern de Munique, diante da Lazio, e outro que deve estar envolto em muita emoção: em Londres, o Chelsea defenderá uma vantagem magra contra o Atlético de Madrid e, para mantê-la, aposta na regularidade alcançada sob o comando de Thomas Tuchel.

Após vencer o Atlético de Madrid por 1 a 0 em Budapeste, o Chelsea terá um "privilégio" que os outros dois times ingleses participantes das oitavas de final da Liga dos Campeões não tiveram: jogar em seu estádio. Com as restrições para circulação entre Alemanha e Inglaterra em função da pandemia do coronavírus, Manchester City e Liverpool tiveram de mandar suas partidas em Budapeste.

Com a vantagem adquirida no jogo de ida, o Chelsea aposta na manutenção da invencibilidade sob o comando de Thomas Tuchel, com 8 vitórias e 4 empates nesse período. Mas o cenário não é tão bom, tanto que o time marcou apenas 4 gols nos últimos 5 jogos, o que preocupa o treinador alemão. E está em quarto lugar no Campeonato Inglês.

“É um grande desafio para nós como no jogo de ida, mas fizemos um jogo fantástico e queremos repetir o mesmo desempenho para podermos seguir em frente. Sabemos como é difícil vencer o Atlético, mas esse é o nosso plano", disse Tuchel.

Em seu torneio nacional, o Atlético de Madrid está bem mais classificado, liderando o Espanhol. Mas vem perdendo a vantagem confortável que já possuiu na dianteira. E está longe do melhor momento, tanto que empatou 2 dos 4 compromissos que disputou após a derrota no confronto de ida. Para evoluir, também aguarda o crescimento de João Felix, que tem oscilado nos últimos jogos.

"Ele é um jogador importantíssimo, que iniciou a temporada em um grande nível e que confere muita qualidade ao nosso ataque. Precisamos dele. Todos os jogadores passam por fases diferentes, ainda mais quando são jovens", disse o técnico Diego Simeone.

BAYERN X LAZIO

Atual campeão europeu, o Bayern praticamente garantiu sua presença nas quartas de final ao ter uma atuação dominante em Roma, onde fez 4 a 1 na Lazio. É essa vantagem que o time buscará defender nesta quarta, em Munique. E com Robert Lewandowski em sua fase artilheira. Ele marcou uma vez na Itália e depois fez 6 nos 3 jogos seguintes da sua equipe pelo Campeonato Alemão.

A defesa do Bayern não vem apresentando o mesmo desempenho de outrora, tanto que foi vazada nas seis partidas disputadas desde a conquista do Mundial de Clubes. Mas a situação da Lazio é ainda pior. O time foi sete vezes vazado nos três jogos realizados desde que foi goleado no confronto de ida. Também perdeu dois desses duelos e sofreu para derrotar o Crotone, o lanterna do Italiano, por 3 a 2, no último fim de semana. Para piorar a situação, seu artilheiro, Ciro Immobile, está em jejum de seis jogos. Assim, o Bayern tem tudo para disputar as quartas de final da Liga dos Campeões pela nona vez nas últimas dez temporadas.