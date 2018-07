Chelsea denuncia juiz por xingar jogador, mas retira outra acusação

O time, atual campeão europeu e líder do Campeonato Inglês, concluiu no entanto que não havia "provas suficientes" para uma queixa semelhante envolvendo outro atleta. Gordon Taylor, presidente do sindicato dos atletas, disse que o jogador ofendido foi o espanhol Juan Mata.

Taylor também disse na terça-feira que uma das supostas ofensas foi de caráter racial, mas a nota divulgada na quarta-feira pelo Chelsea não faz menção ao conteúdo dos abusos verbais.

Após o jogo, que terminou 3 x 2 para o Manchester, o Chelsea denunciou os dois incidentes ao delegado da partida, mas só uma das queixas foi formalizada. O clube disse que seu procedimento foi correto.

"Depois de relatar o caso ao delegado, o clube e uma assessoria jurídica externa conduziram mais investigações. Tendo concluído o processo, seguimos agora o protocolo correto e protocolamos uma queixa formal junto à FA (federação inglesa) a respeito de John Obi Mikel", disse a nota.

O clube disse que pretende colaborar com a FA e com a polícia, e que não comentará detalhes do caso.

A Polícia Metropolitana de Londres e a FA já haviam dito nesta semana que estavam analisando as acusações, que lançam uma nova mancha sobre o futebol inglês. O capitão do Chelsea, John Terry, está atualmente cumprindo suspensão de quatro jogos por ofensas raciais.

Clattenburg, que foi tirado da escala de árbitros para o próximo fim de semana, não fez declarações públicas. A Associação dos Árbitros Profissionais disse que a questão está sendo tratada com "a máxima seriedade", e que Clattenburg "saúda a oportunidade de que os fatos sejam estabelecidos".

Durante a partida em Stamford Bridge, o árbitro expulsou Branislav Ivanovic e Fernando Torres, embora a imagem tenha mostrado que Torres não se jogou e foi derrubado pelo zagueiro Jonny Evans.

A vitória do Manchester ocorreu também graças a um gol impedido de Javier Hernandez.