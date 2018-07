Chelsea derrota Burnley em casa e lidera Inglês; Arsenal e Leicester vencem a 1ª

Exibindo força neste início de Campeonato Inglês, o Chelsea venceu a terceira seguida neste sábado e assumiu a liderança provisória da tabela. O brasileiro Willian marcou um dos gols da vitória sobre o Burnley por 3 a 0, em casa. Já o Arsenal, que vinha de um empate e uma derrota, venceu a primeira ao superar o Watford por 3 a 1. Atual campeão, o Leicester City também faturou seu primeiro triunfo.

No Stamford Bridge, o Chelsea conquistou a terceira consecutiva graças a uma atuação de Hazard. O belga buscou a bola antes da linha do meio-campo e disparou pela esquerda. E, antes de entrar na área, acertou belo chute, abrindo o placar aos nove minutos de jogo.

Antes do intervalo, outra jogada individual fez o time da casa ampliar a vantagem. Aos 40, Willian recebeu pela direita, invadiu a área e bateu cruzado, fazendo o segundo gol. Com amplo domínio na partida, o time londrino teve chance para fazer mais ainda no primeiro tempo, em investidas de Diego Costa e John Terry.

Na segunda etapa, o time da casa seguiu melhor e tratou de selar a boa vitória somente aos 44 minutos. Pedro avançou pela esquerda e cruzou na área, em rápido contra-ataque, para Moses só completar para as redes.

O triunfo manteve o Chelsea com 100% de aproveitamento e, agora, com nove pontos. Assim, o time lidera provisoriamente a tabela. Mas Manchester United e Hull City, que também venceram as duas primeiras e se enfrentam neste sábado, podem assumir a ponta da classificação.

Com início mais discreto, o Arsenal só precisou de 45 minutos para definir sua primeira vitória neste Inglês. Contra o Watford, fora de casa, Santi Cazorla, Alexis Sanchez e Mesut Özil marcaram os três gols dos visitantes antes do intervalo. O time da casa descontou na segunda etapa, mas não evitou a derrota por 3 a 1.

O Arsenal, que tinha uma derrota e um empate na tabela, agora tem quatro pontos, ainda distante dos líderes. Em situação semelhante, o Leicester bateu o Swansea City por 2 a 1, diante de sua torcida. Jamie Vardy, um dos artilheiros do último Campeonato Inglês, enfim desencantou na competição. Wes Morgan marcou o outro gol dos anfitriões. O meia Riyad Mahrez ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti para o Leicester.

Ainda neste sábado, o Everton superou o Stoke City por 1 a 0, enquanto Crystal Palace e Bournemouth empataram por 1 a 1, mesmo placar do confronto entre Southampton e Sunderland.