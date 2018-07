Chelsea derrota Liverpool e amplia liderança no Inglês

O Chelsea segue confortavelmente na liderança do Campeonato Inglês. Na abertura da 11ª rodada, o time londrino até sofreu o primeiro gol da partida, mas conseguiu a virada e derrotou o Liverpool por 2 a 1, fora de casa, no Anfield Road, mantendo a sua invencibilidade na competição.

Com o resultado, o Chelsea chegou aos 29 pontos, com nove vitórias e duas derrotas, o que o deixa com sete de vantagem para o segundo colocado Southampton, que soma 22 e vai enfrentar o Leicester ainda neste sábado, em casa. Já o Liverpool continua longe das primeiras posições, com 14 pontos, em sétimo lugar, e sob o risco de ser ultrapassado por vários times no complemento da 11ª rodada.

Antes de sucumbir ao líder do Campeonato Inglês, o Liverpool até abriu o placar da partida. Logo no começo do primeiro tempo, aos oito minutos, Emre Cam arriscou de fora da área, a bola desviou em Cahill, enganou Courtois e entrou na meta do Chelsea.

A resposta do time londrino, porém, foi quase imediata, num lance em que a tecnologia na linha do gol foi fundamental para garantir o empate. Aos 14 minutos, após cobrança de escanteio, Diego Costa escorou para Terry cabecear. Mignolet fez a defesa parcial, mas Cahill pegou a sobra e chutou. O goleiro fez nova defesa, mas a bola ultrapassou a linha do gol.

Apesar do empate, o Liverpool seguiu bem na partida, com boa participação de Philippe Coutinho, e teve um gol de Balotelli anulado por impedimento. Com o duelo bastante aberto, o Chelsea também teve chances de marcar, mas o primeiro tempo terminou mesmo empatado em 1 a 1.

A segunda etapa também foi bastante movimentada, com Diego Costa, inclusive, quase fazendo um gol de bicicleta. O brasileiro naturalizado espanhol não marcou nesse lance, mas anotou o seu gol aos 21 minutos. No lance, Azpilicueta cruzou após driblar Philippe Coutinho, Mignolet tentou fazer o corte, mas a bola sobrou para Diego Costa chutar forte e determinar a virada do Chelsea.

Em desvantagem, o Liverpool tentou pressionar o Chelsea em busca do empate, mas não teve êxito e acabou amargando a derrota em casa para o líder disparado do Campeonato Inglês.