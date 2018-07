Chelsea derrota Sporting e ajuda Schalke a se classificar

Já garantido na fase de mata-mata da Liga dos Campeões, o Chelsea venceu por 3 a 1 e eliminou o Sporting da Liga dos Campeões nesta quarta-feira. Jogando no Stamford Bridge, o time londrino ajudou a classificar o Schalke, que fez sua parte ao derrotar o Maribor para ficar com a segunda vaga do Grupo G.

Com a vitória, o Chelsea chegou aos 14 pontos e encerrou a fase na primeira colocação da chave. A segunda posição, que pertencia ao Sporting até a partida desta quarta, acabou no colo do Schalke. O time alemão, que venceu o rival da Eslovênia por 1 a 0 fora de casa, alcançou os 8 pontos, superando os 7 do Sporting.

Para encerrar a fase de grupos de forma invicta, o Chelsea contou com gols de Césc Fàbregas, André Schürrle e John Obi Mikel. O espanhol abriu o placar ao marcar de pênalti aos 8. Em seguida, aos 16, o meia alemão aumentou a vantagem dos anfitriões ao finalizar da entrada da área, após troca de passes pela esquerda.

No segundo tempo, o Sporting ainda manteve a esperança ao descontar o placar. Jonathan Silva acertou bom chute ao aproveitar rebote da defesa, aos 5 minutos. Mas Mikel tratou de acabar com qualquer chance de reação dos portugueses ao anotar o terceiro do Chelsea seis minutos depois. Após desvio de cabeça na área, ele escorou a bola no pé da trave e selou o placar. Titular, Diego Costa jogou os 90 minutos, mas passou em branco desta vez.

Enquanto o Chelsea fazia a lição de casa, o Schalke sofria para vencer o Maribor. O único gol da partida veio apenas aos 17 minutos do segundo tempo. Max Meyer aproveitou rebote do goleiro e finalizou para as redes, garantindo ao time alemão a segunda vaga da chave nas oitavas de final.