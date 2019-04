Chelsea derrota West Ham com gols de Hazard e sobe para 3º

O Chelsea derrotou o West Ham, por 2 a 0, nesta segunda-feira, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o time do meia Hazard, autor dos dois gols do duelo, alcançou os 66 pontos, na terceira colocação, superando o Tottenham (64 pontos), que tem um jogo a menos.

Chelsea e Tottenham brigam com Arsenal (63 pontos) e Manchester United (61 pontos) por duas vagas na Liga dos Campeões na temporada 2019/2020. Nas duas primeiras posições, Liverpool (82) e Manchester City (80) brigam pelo título inglês.

O primeiro tempo foi marcado pelo belíssimo gol de Eden Hazard, aos 24 minutos. O belga recebeu na intermediária do West Ham partiu para cima da marcação, passou por três zagueiros e finalizou colocado de pé esquerdo.

Apesar de ser apenas o 11º colocado, com 42 pontos, o West Ham não se acovardou e procurou atacar no Stanford Bridge. No segundo tempo, o equilíbrio foi ainda maior. Aos 17 minutos, Cresswell assustou Kepa Arrizabalaga, ao bater bonito de canhota. Aos 31, foi a vez de Rice tentar de longe e mandar para fora.

O Chelsea jogou no contra-ataque e só chegou ao campo do adversário graças ao talento de Hazard, que em atuação de gala esbanjou domínio de bola em várias jogadas. Os últimos 15 minutos foram os melhores da partida. Aos 33, o belga lançou Odoi pela direita. O cruzamento descobriu Barkley, que falhou na finalização. Aos 38, o zagueiro Balbuena, ex-Corinthians, teve a chance de empatar.

O francês Giroud, que substituiu o argentino Higuaín, errou por pouco, ao encobrir Fabianski, aos 40 minutos. Mas ainda faltava mais uma jogada para Hazard confirmar sua grande atuação. Aos 45, o meia recebeu pela meia direita, dentro da área, matou a bola e bateu seco para fazer 2 a 0.

O Chelsea agora dá um tempo no Campeonato Inglês e voltará a jogar na quinta-feira, quando visitará o Slavia Praga para o duelo de ida das quartas de final da Liga Europa.