Chelsea descarta favoritismo na final contra Corinthians

YOKOHAMA - Depois de conseguir a vitória na semifinal diante do Monterrey, ao fazer 3 a 1 nesta quinta-feira, o Chelsea já começou a pensar no Corinthians, adversário na final do Mundial, domingo, em Yokohama, no Japão. E o time inglês tratou de descartar qualquer favoritismo na decisão do título.

"Final é final. Não tem favoritismo para nenhum lado. Será uma final entre duas grandes equipes. Vamos ver quem vence", afirmou o meia brasileiro Oscar, um dos titulares do Chelsea na vitória sobre o time mexicano nesta quinta-feira, também em Yokohama, ao dar entrevista para a SporTV.

Oscar, assim como os outros jogadores brasileiros do elenco do Chelsea, tratou de elogiar bastante o Corinthians. "É uma equipe que joga muito bem taticamente. Eles não fizeram um bom jogo contra o Al Ahly (na semifinal de quarta-feira), mas o time do Egito é bom também", disse o meia.

"O Corinthians tem uma grande equipe, um grande treinador", elogiou o zagueiro David Luiz. "A gente sabe da força do Corinthians e da importância do título para o Corinthians. Vamos brigar pelo título também. Será um jogo difícil. Decisão é decisão", completou o volante Ramires.

David Luiz ainda reconheceu, em entrevista para a SporTV, que era corintiano quando criança. Mas avisou que agora está do outro lado. "Defendo as cores do Chelsea. Sonhei estar um dia na final do Mundial e agora vou fazer de tudo para ganhar", revelou o zagueiro brasileiro.