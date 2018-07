Chelsea desembarca calado no Japão para o Mundial de Clubes

NARITA - A delegação do Chelsea foi a última a desembarcar no Japão para a disputa do Mundial de Clubes. Neste domingo pela manhã (horário de Brasília), os jogadores e a comissão técnica da equipe inglesa chegaram ao aeroporto de Narita e logo se encaminharam para Yokohama, onde estreiam na competição, na próxima quinta-feira.

Os jogadores do Chelsea só pisaram em solo japonês depois que seu adversário na semifinal já estava definido. Eles estavam no avião quando o Monterrey, do México, passou com facilidade pelo Ulsan Hyundai, por 3 a 1, em Toyota, e avançou no torneio.

Os ingleses foram os últimos a chegarem porque atuaram no último sábado pelo Campeonato Inglês, quando venceram o Sunderland por 3 a 1. No confronto, o volante Romeu precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo por conta de uma contusão e dificilmente atuará no Mundial.

Com quatro brasileiros no elenco (David Luiz, Ramires, Lucas Piazon e Oscar), o Chelsea chega ao Japão como um dos favoritos ao título. O primeiro treino da equipe está marcado para a tarde desta segunda-feira (4 horas de Brasília) já em Yokohama.