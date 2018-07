Chelsea diz que lesão de John Terry não é grave

LONDRES - O Chelsea minimizou nesta segunda-feira a lesão sofrida pelo zagueiro John Terry na partida contra o Liverpool, no sábado, em rodada do Campeonato Inglês. Exames descartaram maiores danos nos ligamentos do joelho direito do jogador, que saiu de campo de maca, no fim de semana.

Sem entrar em detalhes, o clube informou apenas que o exame de ressonância magnética desta segunda "não mostrou lesão significativa nos ligamos". E que sua recuperação será uma "questão de semanas e não de meses", apesar de indicar que novos testes serão realizados nos próximos dias.

Portanto, o capitão do Chelsea não deverá ser problema para o Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro. O time inglês, campeão europeu, é um dos possíveis adversários do Corinthians na competição.

Terry virou motivo de preocupação ao sofrer forte choque com o atacante Suárez no jogo de domingo. O zagueiro acabou deixando o campo ainda no primeiro tempo, vinte minutos depois de marcar o primeiro gol da partida. Ele voltava ao time após cumprir suspensão nos quatro duelos anteriores por causa de acusação de racismo.