Chelsea diz que nunca questionou escalação do goleiro Courtois

LONDRES - A diretoria do Chelsea informou nesta sexta-feira que nunca questionou a escalação do goleiro Thibaut Courtois pelo Atlético Madrid no futuro confronto entre as duas equipes nas semifinais da Liga dos Campeões. O jogador pertence ao time inglês, mas está emprestado aos espanhóis, o que poderia inviabilizar a participação dele nas partidas contra o clube que é dono dos seus direitos econômicos.

Essa possibilidade foi aventada depois que as duas equipes garantiram vaga na semifinal, nesta semana. Jornais europeus chegaram a especular que o Atlético torceria para não enfrentar o Chelsea justamente para não ter que vetar seu goleiro titular. Especulava-se que o time espanhol teria que pagar multa de até 6 milhões de euros, estipulada em contrato, para poder contar com Courtois nas semifinais.

No entanto, a Uefa veio a público nesta sexta, antes do sorteio que definiu o confronto entre Atlético e Chelsea, para rejeitar qualquer acerto que impedisse a escalação do goleiro. "Tanto a Uefa Champions League como os Regulamentos Disciplinares da Uefa contêm cláusulas que proíbem veemente qualquer clube de exercer ou tentar exercer qualquer tipo de influência sobre os jogadores que outro clube possa (ou não possa) colocar em campo", registrou a entidade, em nota oficial.

"Daí resulta que qualquer cláusula existente num contrato privado entre clubes que possa funcionar para influenciar os jogadores que um clube coloca em campo num jogo é considerada nula, inválida e impraticável aos olhos da Uefa. Para além disso, qualquer tentativa de reforçar tal cláusula constitui uma clara violação quer dos regulamentos", informou.

Depois do sorteio, o diretor executivo do Chelsea avisou que o clube não contava com a possibilidade de multar o Atlético ou restringir a escalação de Courtois. "O empréstimo foi firmado no início da temporada. Ele poderá jogar contra o Chelsea. Isso nunca foi colocado em dúvida", garantiu Ron Gourlay.