Chelsea e Arsenal decidirão Supercopa da Inglaterra em 6 de agosto, em Wembley

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira a data do duelo entre Chelsea e Arsenal, pela Supercopa da Inglaterra. O confronto entre o campeão inglês contra o vencedor da Copa da Inglaterra acontecerá em 6 de agosto, no estádio de Wembley.

O troféu, também conhecido por Community Shield, abre a temporada de futebol no país. Seis dias depois começará o Campeonato Inglês. De acordo com a FA, serão disponibilizados 28,3 mil ingressos para cada time. Os torcedores do Chelsea ocuparão o lado oeste do estádio enquanto que os do Arsenal serão destinados ao setor leste.

Coincidentemente, as duas equipes decidiram a Copa da Inglaterra desta temporada, em maio, também em Wembley. O Arsenal venceu por 2 a 1 em uma partida com arbitragem polêmica. No primeiro gol marcado, Sánchez ajeitou a bola com a mão antes de mandar para as redes. O árbitro chegou a anular o lance alegando impedimento, mas depois voltou atrás.

O atual campeão da Supercopa da Inglaterra é o Manchester United, que em 2016 derrotou o Leicester, então campeão inglês, por 2 a 1. Foi a primeira conquista do técnico José Mourinho à frente da equipe. Lingard e Ibrahimovic fizeram os gols da vitória.

A FA ainda anunciou que a decisão feminina da Copa da Inglaterra acontecerá em 5 de maio de 2018, duas semanas antes da final masculina, marcada para o dia 19.