Chelsea e City empatam e Manchester United fica em 1º

LONDRES - O Manchester United foi o maior beneficiado pelo empate em 0 a 0 entre Chelsea e Manchester City, neste domingo, em Londres, pela 13.ª rodada do Campeonato Inglês. Com a igualdade entre os seus dois principais adversários pelo título, o time de Alex Ferguson fecha a semana na liderança da competição.

A diferença entre os dois primeiros é mínima. O Manchester United lidera com 30 pontos, enquanto o Manchester City tem 29. O Chelsea agora é apenas o quarto colocado, com 25, atrás também do West Bromwich, que aparece em terceiro com 26.

Neste domingo, o Chelsea contou com a estreia do técnico Rafael Benitez, que manteve a base da equipe deixada por Roberto Di Matteo, com Oscar e Hazard municiando Fernando Torres e Mata no ataque. E o time não fez um bom primeiro tempo em Stamford Bridge. O City também não brilhou, numa primeira etapa fraca, mas foi ligeiramente melhor que o rival.

No segundo tempo a partida ficou melhor os dois times criaram chances de abrir o placar. De longe, Yaya Touré quase fez pelo City, mas Cech pegou no canto. Fernando Torres respondeu com um chute que passou tirando tinta do travessão. Mas a melhor chance foi de Dzeko, que só não marcou para os visitantes porque Cole tirou em cima da linha.

Também neste domingo, o Tottenham se recuperou da goleada sofrida para o maior rival, o Arsenal, no fim de semana passado, e venceu o West Ham por 3 a 1, jogando em casa. Defoe, duas vezes, e Bale balançaram as redes do White Hart Lane. Já perto do fim, Carroll descontou.

Com a vitória, o Tottenham chegou aos 20 pontos, passou o Arsenal, e assumiu o sexto lugar na tabela. Já o West Ham, com 19, ficou para trás, em oitavo. Na briga contra o rebaixamento, o Southampton venceu o Newcastle neste domingo e saiu da zona de degola, pulando para o 16.º lugar, com 12 pontos, dois a menos que o Newcastle.