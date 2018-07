Chelsea e City ganham e diferença no Inglês continua em três pontos

O topo da tabela do Campeonato Inglês vai fechar a 16.ª rodada do mesmo jeito que começou. Neste sábado, Chelsea e Manchester City jogaram concomitantemente e venceram suas partidas, o que faz com que a vantagem dos londrinos na ponta siga sendo de três pontos. Caindo de produção, o Southampton perdeu mais uma.

Em Londres, os brasileiros decidiram para o Chelsea na vitória por 2 a 0 sobre o Hull City. Aos 7 minutos, Oscar cruzou da ponta esquerda e colocou a bola na cabeça de Hazard, que abriu o placar em Stamford Bridge. Na segunda etapa, foi o belga que trabalhou de garçom e deu para Diego Costa fazer seu 12º gol na competição. Só Agüero, com 14, marcou mais.

O argentino, aliás, desfalcou o Manchester City na vitória por 1 a 0 sobre o lanterna Leicester City, fora de casa. O único gol do jogo saiu aos 40 minutos do primeiro tempo. Nasri fez a jogada pelo lado esquerdo da área e cruzou rasteiro. Como centroavante, Lampard escorou para dentro.

Sensação do início do campeonato, o Southampton chegou à quarta derrota seguida. Desta vez o time perdeu de 1 a 0 para o Burnley, fora de casa, gol de Barnes. Antes, Tadic havia perdido um pênalti para o Southampton.

A equipe segue em quinto, atrás do West Ham, que empatou em 1 a 1 com o Sunderland fora de casa. Assim, a parte de cima da tabela tem Chelsea (39), Manchester City (36), Manchester United (28 com um jogo a menos), West Ham (28) e Southampton (26).

Também neste sábado, o West Bromwich ganhou por 1 a 0 do Aston Villa, enquanto Crystal Palace e Stoke ficaram no 1 a 1. A zona de rebaixamento tem Leicester (10), Hull City (13) e QPR (14). O Burnley saiu da degola, com 15, mesma pontuação de Crystal Palace.