Chelsea é favorito nas casas de aposta de Londres

LONDRES - Nem todos os britânicos são torcedores do Chelsea, mas boa parte deles parece acreditar que o time inglês levará o título do Mundial, neste domingo, no Japão. Tanto que, nas três principais casas de apostas de Londres, a maioria tem apostado dinheiro no adversário do Corinthians. Com isso, os apostadores sinalizam que - pelo menos na hora de arriscar o dinheiro - é pequena a expectativa de a taça ir para o Brasil.

Levantamento feito pela reportagem no fim da tarde desta sexta-feira mostra que o Chelsea é o grande favorito para conquistar o título na decisão de domingo em Yokohama. Foram consultadas as três maiores casas de aposta da Inglaterra: Coral, Ladbrokes e William Hills. Na média das três, o retorno previsto aos que acreditam no Chelsea é de 0,81 sobre cada unidade apostada. Ou seja, um retorno de 81% sobre o capital.

Em tempos de Selic nos mínimos históricos e juro negativo na Europa, o retorno financeiro parece bom, mas é pouco se comparado ao que paga o Corinthians. Se o time brasileiro for campeão no domingo, o retorno médio previsto pelas três casas de apostas é de nada desprezíveis 314%. Ou seja, para cada libra apostada em vitória corintiana, o apostador irá faturar 3,14 libras.

Em uma lógica que pode ser comparada a de muitas operações do mercado financeiro, a indústria de apostas em Londres também trabalha com a mecânica da probabilidade. Se muitos acreditam em uma hipótese - como a vitória do Chelsea -, o número de apostadores cresce e, caso a opção seja confirmada, o retorno financeiro será menor. Ao contrário, ao apostar em um azarão, o lucro pode ser imenso.

Um exemplo é o retorno previsto para a vitória do Corinthians por 5 a 0. Ainda que muitos corintianos possam achar essa hipótese provável, são raros os que apostam nisso em Londres. Tanto que o retorno para o placar é de impressionantes 50.000%. Mas os torcedores do time brasileiro podem ficar despreocupados porque também são poucos os que acreditam em uma goleada do outro lado. A aposta em uma vitória do Chelsea por 5 a 0 tem retorno de 5.000%.