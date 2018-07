Chelsea e Manchester City farão amistosos nos EUA

O primeiro jogo entre o atual campeão inglês e último vencedor da Liga dos Campeões da Europa será disputado no Busch Stadium, em St. Louis, em 23 de maio. O estádio é o palco das partidas do St. Louis Cardinals, uma equipe de beisebol.

A outra partida entre Manchester City e Chelsea será realizada em 25 de maio no Yankee Stadium, em Nova York, que sedia os jogos do New York Yankees, também um time de beisebol.

O estádio já foi cenário de duas partidas de futebol, ambas disputadas no ano passado: um empate por 1 a 1 entre Chelsea e Paris Saint-Germain e um triunfo do Real Madrid por 5 a 1 sobre o Milan.

O Manchester City disputou jogos nos Estados Unidos em dois dos últimos três anos, em um esforço para tentar ganhar popularidade no país. "Acreditamos muito no crescimento do futebol nos Estados Unidos", disse Ferrán Soriano, diretor-executivo do clube.