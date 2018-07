Chelsea e Manchester City fazem decisão antecipada da Copa da Inglaterra

LONDRES - Chelsea e Manchester City fazem neste domingo em Wembley uma das semifinais da Copa da Inglaterra. O clássico é praticamente uma final antecipada, porque o Wigan, que passou pelo Millwall, é apenas coadjuvante no torneio e precisará de esforços homéricos para se equiparar a qualquer um dos dois adversários deste domingo.

A Copa da Inglaterra ganhou importância para ambos desde que o Manchester United disparou na liderança do Campeonato Inglês. Os Diabos Vermelhos têm 12 pontos de vantagem para o City (77 a 65) e podem ampliá-la hoje - enfrentam o Stoke City fora de casa.

Correndo atrás do prêmio de consolação, as duas equipes têm problemas na escalação. O Chelsea espera poder contar com o atacante Demba Ba e o lateral Ryan Bertrand, recuperados de contusão, mas fora de forma. Os defensores Ashley Cole e Gary Cahill permanecem fora.

O Manchester City vai esperar até a última hora para definir a participação de David Silva e Kun Aguero no jogo. O meia espanhol tenta se recuperar de uma lesão muscular, mas tem menos chances de ser liberado. O atacante argentino reclama de dores no joelho direito.

Por causa da maratona do Chelsea de cinco jogos nos últimos 13 dias, o treinador Rafael Benítez foi obrigado a poupar alguns jogadores na derrota para o Rubin Kazan pela Liga Europa na quinta-feira, por 3 a 2. O Chelsea se classificou para enfrentar o suíço Basel nas semifinais no saldo de gols.

“Estou fazendo um rodízio na equipe e estamos conseguindo manter um bom nível de jogo, mas o nosso cansaço é uma vantagem para o City”, diz Benítez.

“Eles pouparam seis ou sete jogadores, então o cansaço não deve um problema”, rebate o treinador do City, Roberto Mancini.

Na última vez em que se enfrentaram, em fevereiro, o City venceu por 2 a 0 pelo Campeonato Inglês. “Nós sabemos o que foi feito de maneira errada. Estamos preparados para vencer e avançar à final”, disse o treinador espanhol.