Chelsea e Manchester City são eliminados na Copa da Inglaterra

O sábado foi de zebras na Copa da Inglaterra. Principais candidatos ao título do Campeonato Inglês, o Chelsea e o Manchester City decepcionaram e foram eliminados da tradicional competição mesmo atuando em casa e diante de equipes modestas, de divisões inferiores.

No Stamford Bridge, o Chelsea chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu a virada e perdeu para o Bradford City, da terceira divisão da Inglaterra, por 4 a 2. Mesmo sem a sua força máxima, o time londrino abriu 2 a 0, com gols de Gary Cahill, aos 21, e do brasileiro Ramires, aos 38 minutos do primeiro tempo.

A reação do Bradford, porém, começou ainda na etapa inicial, com gol marcado por Jonathan Stead aos 40 minutos. No segundo tempo, o Chelsea sofreu o gol de empate aos 29, de Filipe Morais. O time da terceira divisão conseguiu a virada aos 37 minutos, com Andrew Halliday, e definiu a sua improvável classificação às oitavas de final da Copa da Inglaterra aos 45, quando Mark Yeates fez 4 a 2.

O Manchester City também fez feio neste sábado. No seu estádio, o time perdeu por 2 a 0 para o Middlesbrough. Os gols do triunfo do time da segunda divisão inglesa saíram no segundo tempo. O primeiro deles foi marcado por Bamford, aos oito minutos. Depois, aos 45, Kike fez 2 a 0, eliminando o Manchester City.

Também neste sábado, o West Bromwich Albion avançou na Copa da Inglaterra ao bater o Birmingham City por 2 a 1, fora de casa. Também como visitante, o Crystal Palace bateu o Southampton por 3 a 2. Já o Tottenham foi eliminado ao perder em casa para o Leicester City por 2 a 1, enquanto o Swansea City caiu ao ser batido como visitante pelo Blackburn Rovers por 3 a 1.

Reading e Derby County também avançaram neste sábado para as oitavas de final. Já Sunderland e Fulham, que ficaram no 0 a 0, e Preston North End e Sheffield United, que empataram por 1 a 1, terão que duelar novamente para definir quem passa para as oitavas de final da Copa da Inglaterra.