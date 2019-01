Chelsea e Manchester United se enfrentarão nas oitavas da Copa da Inglaterra

A Associação de Futebol inglesa (FA) realizou nesta segunda-feira o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa da Inglaterra. Nele, ficou definido que Chelsea e Manchester United decidirão uma vaga nas quartas e reeditarão a final do torneio na última temporada.

Na decisão realizada em maio do ano passado, Hazard marcou o único gol do triunfo do Chelsea por 1 a 0, que deu ao time londrino o troféu do torneio. Desta vez, o Manchester United visitará os comandados de Maurizio Sarri no Stamford Bridge na briga por uma vaga entre os oito melhores da competição.

Esta, aliás, será a segunda visita consecutiva do Manchester a Londres pela Copa da Inglaterra. Na quarta fase, o time derrotou o Arsenal também na capital do país, por 3 a 1, na última sexta-feira. O Chelsea, por sua vez, passou em casa pelo Sheffield Wednesday, por 3 a 0, no domingo.

Outro favorito ainda vivo no torneio, o Manchester City ainda aguarda para conhecer seu adversário nas oitavas. A equipe de Pep Guardiola vai encarar o Middlesbrough ou o Newport County, que empataram por 1 a 1 e terão que disputar o "replay".

Depois de surpreender e eliminar o Tottenham, o Crystal Palace vai encarar o Doncaster Rovers fora de casa. Já o Wolverhampton, responsável por tirar o Liverpool na terceira fase, joga o "replay" do quarto estágio diante do Shrewsbury Town, em casa, após empatar por 2 a 2. Se avançar, vai pegar o Bristol City.

Confira os confrontos da quarta fase da Copa da Inglaterra:

Bristol City x Shrewsbury Town ou Wolverhampton

Wimbledon x Millwall

Doncaster Rovers x Crystal Palace

Middlesbrough ou Newport County x Manchester City

Chelsea x Manchester United

Swansea City x Barnet ou Brentford

Portsmouth ou Queens Park Rangers x Watford

Brighton & Hove ou West Bromwich x Derby County