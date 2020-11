Chelsea e Sevilla vencem fora e são primeiros a avançar na Liga dos Campeões

Chelsea e Sevilla são os primeiros classificados às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2020/2021. Nesta terça-feira, mesmo atuando fora de casa, ambos triunfaram na quarta rodada do Grupo E por 2 a 1. O time londrino superou o Rennes na França, enquanto a equipe espanhola derrotou o Krasonadar na Rússia.

Com os resultados, Chelsea e Sevilla somam dez pontos, dividindo a liderança da chave, que agora vão disputar a ponta. Já Krasnodar e Rennes estão com apenas um e vão lutar apenas por uma vaga na Liga Europa. E isso poderá ser determinado já na próxima rodada, que terá os confrontos Krasnodar x Rennes e Sevilla x Chelsea.

Leia Também Klopp compara Liverpool a uma orquestra e rasga elogios a Roberto Firmino

Curiosamente, além de placares iguais, os jogos tiveram roteiros parecidos com as vitórias sendo definidas apenas nos acréscimos do segundo tempo. Embalado, o Chelsea assegurou o sexto triunfo consecutivo numa partida em que teve o brasileiro Thiago Silva como titular do sistema defensivo.

Foi, no entanto, bem mais complicado do que o confronto anterior com o Rennes, batido por 3 a 0 no Stamford Bridge e que agora soma quatro derrotas consecutivas. E quem abriu o placar foi Hudson-Odoi aos 22 minutos do primeiro tempo. O Rennes chegou a empatar o duelo aos 40 da etapa final, com Sehrou Guirassy. Porém, o francês Oliver Giroud, que iniciou o duelo no banco de reservas, definiu o triunfo do time londrino aos 46.

Na Rússia, em um jogo com a presença de público no estádio, o Sevilla teve os brasileiros Diego Carlos e Fernando como titulares, enquanto o Krasnodar utilizou Kaio Pantaleão em sua formação. E o croata Ivan Rakitic abriu o placar logo aos 4 minutos do primeiro tempo.

Os outros gols da partida saíram na etapa final. O brasileiro naturalizado belga Wanderson Maciel empatou para o Krasnodar aos 11. Mas o marroquino Munir El-Haddadi definiu o triunfo do atual campeão da Liga Europa aos 50 minutos.