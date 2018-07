Chelsea emite comunicado para se desculpar com chineses por mensagem de Kenedy

O meia-atacante Kenedy chamou a atenção do Chelsea nos últimos dias. Mas não exatamente pelo bom futebol. Depois do jogador postar mensagens ofensivas em suas redes sociais sobre a China, onde a equipe venceu o Arsenal no sábado, por 3 a 0, em amistoso de pré-temporada disputado em Pequim, o clube inglês emitiu um comunicado em seu site para pedir publicamente desculpas aos chineses.

"Em 22 de julho, o Chelsea experimentou o calor e simpatia dos fãs chineses no Estádio Nacional. Mas fomos surpreendidos e ficamos desapontados porque, na véspera da partida, um de nossos jovens jogadores, Kenedy, postou mensagens em sua conta de rede social que causou grande ofensa e machucou os sentimentos do povo chinês", publicou o Chelsea em seu site oficial neste domingo.

Chelsea Football Club apology to Chinese people for player’s offensive social media posts https://t.co/lGanPiaJ6o — Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 de julho de 2017

Em sua mensagem, o ex-jogador do Fluminense de 21 anos colocou a foto de um guarda dormindo e escreveu: "Acorda china vacilão". Depois, compartilhou "Porra china". Kennedy ainda apagou a mensagem e tentou se retratar: "Eu gostaria de pedir desculpas ao povo chinês, que foi ofendido sem querer. Me desculpe! Gosto muito dos chineses, o povo fez uma recepção muito calorosa. Gratidão pelo apoio que deram. Espero que vocês possam me perdoar."

O clube, contudo, não reagiu bem. "Infelizmente, apesar de ele rapidamente excluir as mensagens e pedir desculpas, e o clube também se desculpar através dos nossos canais de mídia social chineses, o dano já havia sido feito. O Chelsea, mais uma vez, pede desculpas sinceras e solenes."

No comunicado, o Chelsea também detalhou que o brasileiro será punido, além de destacar a importância do amistoso disputado na China. "As ações de Kenedy foram um erro com o qual ele aprenderá muito. Seu comportamento não representa a equipe inteira e não se alinha com as altas expectativas do clube e os requisitos rigorosos de seus jovens jogadores. Ele foi fortemente repreendido e disciplinado."

Contratado do Fluminense em 2015, Kenedy nunca se firmou no Chelsea e acabou emprestado na última temporada ao Watford.