Chelsea empata com o Birmingham e fará outro jogo na Copa da Inglaterra

LONDRES - Em má fase, o Chelsea segue vivo na Copa da Inglaterra, mas terá que disputar mais uma partida para tentar se classificar às quartas de final do torneio. Neste sábado, em Stamford Bridge, a equipe londrina apenas empatou por 1 a 1 com o Birmingham, que disputa a segunda divisão nacional.

O resultado mantém o técnico André Villas-Boas sob pressão. O português enfrenta dificuldades na sua primeira temporada no clube, com problemas de relacionamento com o elenco. Além disso, o time está apenas na quinta colocação no Campeonato Inglês, o que o deixaria fora da próxima edição da Copa dos Campeões da Europa.

Mesmo atuando fora de casa e diante de um adversário mais qualificado tecnicamente, o Birmingham abriu o placar da partida logo aos 20 minutos do primeiro tempo, com Murphy, após cobrança de escanteio. Para piorar a situação, o Chelsea ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti com o espanhol Mata, aos 23 minutos.

Na etapa final, André Villas-Boas promoveu o retorno de Drogba, que ficou fora das últimas partidas do Chelsea por estar defendendo a seleção da Costa Marfim na Copa Africana de Nações. A equipe londrina reagiu e empatou o duelo aos 17 minutos, com Sturridge, de cabeça, após cruzamento de Ivanovic. O time, porém, não conseguiu a virada e, assim, o confronto será definido em uma nova partida, agora em Birmingham, em data ainda indefinida.

Antes disso, o Chelsea volta a jogar na próxima terça-feira, fora de casa, para enfrentar o Napoli, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Enquanto a equipe londrina entrará em campo sob pressão, o time de Nápoles vem embalado pela vitória por 3 a 0 sobre a Fiorentina, sexta-feira, pelo Campeonato Italiano.