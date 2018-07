Chelsea empata com o City e continua folgado na liderança do Inglês

No duelo mais aguardado do Campeonato Inglês nas últimas semanas, o líder Chelsea recebeu o vice-líder Manchester City e ficou no empate por 1 a 1, neste sábado, no estádio Stamford Bridge, em Londres, pela 23.ª rodada da competição. O resultado mantém a equipe londrina com cinco pontos de vantagem sobre o rival - 53 a 48 pontos.

Já a equipe de Manchester tem o que lamentar após o empate em Londres. Além de não conseguir encostar no Chelsea, ainda viu o rival Manchester United ficar mais perto na tabela de classificação, agora com 43 pontos, após a vitória sobre o lanterna Leicester City por 3 a 1. Sem contar com o Southampton, que joga neste domingo e pode chegar a 45 pontos.

Em campo, o jogo foi bem equilibrado e com muita força física. Quem conseguia se sobressair em uma dividida de bola, tinha a chance de armar um bom ataque. Assim, o Chelsea criou algumas chances e abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo. Ivanovic deu um belo passe longo para Hazard, que recebeu a bola na esquerda, dentro da área, e cruzou rasteiro para Loic Remy marcar.

O que o Chelsea não esperava era o Manchester City conseguir o empate ainda antes do intervalo. E ele veio, aos 45 minutos, em uma falha de alguém que pouco, ou nada, erra: o goleiro Courtois. Após cruzamento da direita, o belga não cortou bem a bola para fora da área e ela ficou limpa para Agüero. O argentino, dentro da área, chutou cruzado e a bola foi desviada para dentro pelo espanhol David Silva quase na linha do gol.

No segundo tempo, os times diminuíram o ritmo intenso de jogo e preferiram não correr tantos riscos a ponto de sofrer o segundo gol. Assim, pouca coisa de bom pôde ser visto. Só aos 31 minutos que a torcida do Chelsea se inflamou no Stamford Bridge, mas não foi por alguma chance de gol criada. Era a entrada em campo do meia Frank Lampard, ídolo do clube e hoje no Manchester City, no lugar do brasileiro Fernando.