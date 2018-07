Chelsea empata com o Fulham por 1 a 1 no Campeonato Inglês

LONDRES - O Chelsea desperdiçou nesta segunda-feira a chance de se aproximar dos líderes do Campeonato Inglês. Jogando em casa, no Stamford Bridge, o time londrino obteve seu terceiro empate consecutivo pelo placar de 1 a 1 ao ficar na igualdade com o Fulham.

O resultado manteve o Chelsea na quarta colocação da tabela, com 34 pontos, atrás de Tottenham, Manchester United e do líder Manchester City, que soma 44. O empate, no entanto, poderá custar a posição, já que o Arsenal alcançará o quarto posto se vencer o Wolverhampton nesta terça, em casa.

Chelsea e Fulham fizeram um primeiro tempo de poucos atrativos nesta segunda. A bola só balançou as redes depois do intervalo. Logo aos 2 minutos. Fernando Torres atuou como pivô na entrada da área e rolou para Juan Mata encher os pés e mandar para o fundo do gol.

A vantagem, porém, não durou muito. O Fulham chegou ao empate aos 10 minutos, com Dempsey. O jogador da seleção norte-americana se antecipou ao brasileiro David Luiz na pequena área e completou cruzamento da direita para as redes.

Depois do tropeço em casa, o Chelsea buscará a reabilitação no dia 31, contra o Aston Villa, novamente diante de sua torcida. O Fulham vai visitar o Norwich no mesmo dia.