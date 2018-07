Chelsea empata com o Liverpool e ajuda o Manchester United

Campeão inglês com três rodadas de antecedência, o Chelsea podia ajudar a determinar o futuro de alguns dos seus principais rivais neste domingo. Ao empatar em 1 a 1 com o Liverpool em Londres, no Stamford Bridge, acabou beneficiando o Manchester United, que agora precisa somar apenas mais um ponto para se garantir na Liga dos Campeões da próxima temporada.

É que Liverpool e Manchester United disputam o quarto lugar do Inglês, posição que dá vaga no playoff anterior à fase de grupos da Liga dos Campeões. O Manchester chegou aos 68 pontos ao vencer o Crystal Palace, sábado. O Liverpool foi a 62 com o empate deste domingo. Restando seis pontos em disputa, o Liverpool pode se igualar ao arquirrival, mas tem que tirar 14 gols de saldo.

Para o Chelsea é só festa. Campeão no fim de semana passado, o time do técnico José Mourinho comemorou diante da torcida neste domingo. E saiu na frente aos 5 minutos, com Terry, de cabeça, após escanteio batido por Fabregas. Foi o 39.º gol do capitão do Chelsea, maior zagueiro artilheiro da história do Inglês.

O Liverpool empatou do mesmo jeito. Aos 44 minutos, Henderson bateu falta quase na bandeirinha de escanteio e o capitão Gerrard cabeceou para deixar tudo igual. O clássico foi o último do meia pelo Liverpool, uma vez que ele vai jogar nos EUA. Terá mais dois jogos para tentar o último gol.

Na segunda etapa, o Liverpool se lançou ao ataque, porque precisava da vitória para seguir sonhando com a Liga dos Campeões. O jogo ficou aberto, mas o empate acabou beneficiando o Chelsea, que segue invicto em casa no Inglês. A equipe só perdeu fora, para Tottenham e Newcastle. No seu estádio, só não ganhou de Southampton, Burnley e Manchester City. Na última rodada, ainda recebe o Sunderland.